النجمة الإماراتية “بلقيس” تعتذر عن وضع الحناء السودانية وتضع شرطاً واحداً للموافقة (…)





اعتذرت المطربة الإماراتية من أصل يمني “بلقيس فتحي”، التي تزور الخرطوم هذه الأيام، عن التزين بنقش الحناء السودانية، لظروف عزتها لإرتباطها بجلسات تصوير مُبرمجة، وفق ما نقلت (كوش نيوز)

وقالت “بلقيس” في مقابلة إذاعية، في اجابة على سؤال حول رغبتها في النقش بالحناء السودانية: (والله أنا ودي اتحنن، لكن للأسف مربوطة بجداول تصوير، وأشياء أخرى لمجلات لاتستدعي وجود حناء على يدي).

وأضافت: (والله أنا أحب الحناء ولكن للأسف ما أقدر احطها بسبب هذه الظروف)، وعندما مازحتها المذيعة لو عرستي سوداني لازم تحطي الحنة أجابت (خلاص شوفي لي عريس سوداني وأنا بحطها).

الخرطوم: (كوش نيوز)