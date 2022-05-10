



مثغبة !!

وما معناها؟..

ما معنى عنواننا هذا…أو مفردة مثغبة هذه؟..

والتي وردت في عبارة (الزمان مثغبة) التي رمى بها فتى في وجهي أمس؟..

نطق بها وهو يمد لسانه بحرف الثاء..

لا معنى لها خالص..

وإنما هكذا نطقها من أراد (مطاعنتي) أمس وهو يقصد (الزمان مسغبة)..

وكان ذا شعرٍ أشبه بسقف قطية من القش..

فناديته وقلت له : يابني يبدو أنك تعجلت التخرج في مدرسة القطيع القردوية..

أو (القردية) ؛ كأن تقول (حركات قردية)..

ثم سألته : هل أعطوكم في مقرراتكم الدراسية القطيعاوية كلمة (أردلة)؟..

فأجاب : وما (الأرلدة) هذه؟..

فمضيت قائلاً : لا ؛ حالتك صعبة يابني…نصيحتي لك العودة إلى الفصل..

فانصرف عني وهو يشيح بوجهه..

فلحقته سخريتي وأنا أقول له : ولا تنس عبارة مهمة في مقرر قرود القطيع..

لا تنس (صحافة صحن الفول)..

وكذلك (الردة مستحيلة)…و(اعتصام الموز)…و(تيران هجو)..

فيا أساتذة فصول القطيع:

علموا قطعانكم الجدد كيف ينطقون مفردة مسغبة على النحو الصحيح..

لا مثغبة !!.

خاطرة

صلاح الدين عووضه

10/5/2022