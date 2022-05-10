إصابة (3) أشخاص إثر معركة بالسكاكين بين صاحب عقار ومستأجر بأم درمان





كشفت الشرطة عن وقوع (3) إصابات متفاوتة إثر عراك بالأسلحة البيضاء (سكاكين) بين صاحب عقار ومستأجر بمنطقة الصالحة بأم درمان.

وأبانت الشرطة حسب بيانها بأنه وفي يوم الحادثة قد ورود بلاغ لقسم شرطة الصالحه يفيد بوجود مُشاجرة بين مجموعة من المواطنين، و تحركت قوة من القسم لموقع الحدث وتم القبض على (٣) من المتهمين وتحويل (٢) من المصابين لمستشفى أم درمان والسلاح الطبي لتلقي العلاج، وافادت الشرطة بأنها قامت بتدوين بلاغين تحت المادة ١٣٩ من القانون الجنائي لسنة 1991م التي تتعلق بتسبيب الأذى الجسيم، وأشارت الشرطة الى أنها ما زالت توالي تحرياتها لحين اكتمال الإجراءات القانونية.

في ذات الاتجاه، كشف (إعلام شرطة ولاية الخرطوم) عن إصابة أحد المواطنين بالثورة الحارة (54) طعناً بسكين إثر خلاف نشب بينه وأحد الجناة.

وقالت الشرطة إن تفاصيل الحادثة تعود الى نشوب خلاف بين المتهم والمجني عليه حول واقعة بالشارع العام قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسكين (3) طعنات على بطنه وكتفه وساعده الأيمين أمام شاهد الاتهام، ولفتت الشرطة إلى أنها قامت بإسعاف المجني عليه لمستشفى ام درمان لتلقي العلاج وحجزه بها ومن ثم ألقت القبض على المتهم وضبط بحوزته (السكين) أداة الجريمة وتم تدوين إجراءات بلاغ ضده تحت طائلة المادة (139) من القانون الجنائي التي تتعلق بتسبيب الأذى الجسيم وما زالت توالي تحرياتها مع المتهم في انتظار اكتمالها لإحالته للمحكمة.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة