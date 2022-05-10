إسحق أحمد فضل الله: قاموس





وفي الحوار قال أحدهم للحضور …

: سمعتوا ما قاله امين حسن عمر لأحمد طه مذيع الجزيرة في الحوار ؟؟؟

وانفجار الضحك كان تعليقاً فصيحاً على الحوار المثير

قال : أحمد طه الذي كان يريد إسلامياً متلعثماً يقع في أنياب أمين حسن عمر

قال آخر: إسحق فضل الله كان يدعو لكتيبة (صعاليك إسلاميين) يُعلِّمون الناس أن الدين رجالة و ليس مسكنة ..

قال آخر ساخرا :

احمد طه يشبه حكاية من قال … لقيني في ليل الصحراء خمس فتوات و معهم فستان و قالوا لي إما أن تلبس الفستان هذا و ترقص رقصة العروس و اما أن نقتلك ..

قلاوا …. و احدهم بعد أن يسمع الحكاية يسأله : .. اها …. و كتلوك ؟؟

و مذيع الجزيرة يسأل أمين حسن عمر ..

و يحاول إحراجه بقوله

: قلت عندكم نص مليون مسلَّح ؟؟

و أمين يقول : نعم .. و قد تطوع بعضهم لتحرير الفشقة

و المراسل يقفز لجذب الشبكة لإصطياد أمين بقوله

: مسلَّحون تحت إمرة أمير الحركة الإسلامية؟؟

و أمين يقول

تحت إمرة الجيش …

……..

و كل جهة تترصد الآن بكل جهة

واليوم فولكر و الأفريقي في قاعة الصداقة يحددون أمر السودان بصفتهم أولياء أمره

و لأن كل جهة تتربص بكل جهة فإن فولكر يفاجأ بالشيوعي يرفض الولاية هذه … و البعث (الجهتان) يرفض

و الأمة … كالعادة كراع برا و كراع جوة و الجيش يرفض …

و لعل الرفض الحقيقي يقع إن ذهب بعض المواطنين و احتلوا القاعة و طردوا أهل الإذلال هؤلاء فالبعض بالفعل يتَّجه إلى هذا

و فولكر حين يفاجأ بهذا يتجاری بين من له عليهم أيادي يطلب ضرورة اشتراکهم … و منهم سلك

وسلك إشتراكه يشير إلى اشتراك جهة في السلطة في الحوار

و فولكر و السفارة البريطانية كلاهما يكسر عنقه بيده إن صدقت الإشاعة الأخيرة التي تقول إن فولكر يخبئ في كُمه حمدوك … و إنه سوف يفاجئ الناس بظهوره ثم بترشيحه لرئاسة الحكومة

……….

و كنا نتَّجه إلى متابعة ما نكتب منذ أيام … عن نهاية السودان … لكن بعضهم يقول لنا :

أستاذ … كتاباتك الأخيرة كأنك تعدها حتى إذا وقعت الواقعة قلت للناس ….

لقد قلت لكم

و الرجل نقول له

سؤالك مخادع دون أن تعلم …

فحديثك عن أننا سوف نقول للناس بعد الواقعة لقد حذَّرتكم ..) حديث يعني أنه سوف يكون هناك بعد الواقعة من يقول و من يُقال له

بينما ما نعلمه هو أنه إن وقعت الواقعة فإنه لن يكون هناك أحد

و آخر يسألنا ليقول

: هل يعني حوار و مشروع فولكر أن فولكر سوف يسلِّم السلطة لقحت أو لحكومة جديدة ؟؟

و السؤال المخدوع يظن أن فولكر يريد حكومة… اي حكومة … بينما كل ما يريده فولكر هو مشهد( المرزبة … و صحن الصيني ) و المشهد هو مشهد السودان الذي يطلبه فولكر و عشرون فولكر و جنودهم

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الثلاثاء/١٠/مايو/٢٠٢٢