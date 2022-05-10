توقيف المتهم .. الشرطة تقر بدهس إحدى مركباتها للشهيد مجتبى





اعلنت الشرطة صباح اليوم القائها القبض على المتهم بدهس الشهيد (مجتبى عبد السلام ) بموقف شرونى خلال تظاهرات الخامس من مايو الماضي.

كما اعلنت الشرطة أيضا في بيان القائها القبض على الشخص الذي يظهر في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل سلاح ناري (مسدس) ويتجول في محيط التظاهرات بموقف شرونى.

وأكدت الشرطة أنها اتخذت إجراءات قانونية في مواجهة المتهمين ولا زالت توالي تحرياتها حول ملابسات الحادثة.

وكشفت الشرطة في بيانها عن تلقيها بلاغ عبر وكيل نيابة الخرطوم شمال يفيد بأن الشهيد (مجتبى) تعرض لدهس بواسطة ناقلة شرطة (دفار شرطة ) مموه، وأشارت إلى أنها وبناءأ على ذلك قامت بتحرير أورنيك ٨ جنائي لكن المبلغ لم يعد لتكملة الإجراءات.

وكشفت الشرطة عن تواصلها مع المبلِّغ تلفونياً الذي أفادها بأنه خارج العاصمة، وقالت الشرطة بأنها تلقت بلاغات أخرى من مجموعة أخرى من الأشخاص تقدمت بها للنيابة اتهمت خلالها دورية الشرطة استناداً على مقطع الفيديو الذي تم تداوله في الوسائط بأنها تسببت في الحادث.

وشددت الشرطة على أنها وفور تلقي البلاغات قامت بتشكيل فِرق للبحث والتحري وجمع المعلومات للوصول للحقائق مجردة، مؤكده بأنها وخلال التحريات اتضح لها بأن افادة المبلِّغ احد أقرباء (مجتبى) صحيحة وتم تحديد مكان الحادث جنوب موقف شروني، منوهة إلى أنها وبناءاً على ذلك تم تحديد (الدفار) من ضمن الآليات المستخدمة في نقل القوات المتعاملة مع المتظاهرين واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة السائق وفقًا للبينات التي دونت بمحضر التحري.

وكشفت الشرطة في بيانها عن تعرض عدد من منسوبيها إلى حالات التعدي والطعن والإصابات عبر استخدام مواد حجبت الرؤية سكبت على زجاج مركبات الشرطة وإتلاف للإطارات بأدوات صنعت خصيصاً لذلك، وأيضاً الاعتداء على دوريات الارتكاز شمال شرق شروني في اتجاه جسر المسلمية خارج نطاق التعامل.

وقالت الشرطة انها تكرر دعوتها للالتزام بالسلمية وتجنب الفوضى وعدم التربص بالقوات مع التزامها التام بالقيام بواجباتها في حماية المواطنين والمواقع الاستراتيجية.

ودعت الشرطة الجميع للتعاون معها لحفظ الأمن وتطبيق شعار (الأمن مسئولية الجميع) ومنع الجريمة واجب على الكافة وفق القوانين والأعراف السائدة.

الخرطوم _ محمد موسى

صحيفة الصيحة