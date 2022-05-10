تفاصيل قصة حب جمعت أبوهشيمة وشقيقة رونالدو





أعاد طلاق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة من الممثلة المصرية ياسمين صبري، الرجل الثري إلى الواجهة على مدى الأيام الماضية.

فبعد انفصال الثنائي، بدأت الشائعات تدور حول رجل الأعمال المصري، وعلاقاته خصوصاً بعد طلاقه من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في 2012.

ومن أبرز العلاقات التي تداولتها وسائل إعلام عربية وغربية حينها، هي قصة حب جمعت أبو هشيمة وكاتيا أفيرو، شقيقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وكانت قد شاركت أفيرو في ذلك الوقت صورة لخاتم زفاف أهداها إياه رجل الأعمال المصري، فيما زعمت صحف ومواقع أجنبية أنه تقدم إليها بشكل رسمي عام 2017، وفقا للعربية نت.

إلا أن شقيقة النجم البرتغالي، أكدت لاحقاً لوسائل إعلام برتغالية محلية، ألا علاقة غرامية تربطها بأبوهشيمة، مؤكدة أنه في حال خطوبتها أو ارتباطها بأي شخص ستعلن ذلك للملأ.

كما نفى مصدر مقرب من رجل الأعمال المصري، حينها كل ما تداول عن تحديد موعد زفافه من كاتيا.

وأكد أن كل ما قيل عن موعد حفل الزفاف مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وأنها ليست المرة الأولى التي يتردد فيها كلام عن وجود علاقة عاطفية بين الطرفين، إلا أن حقيقة الأمر أن العلاقة بينهما مبنية على الاحترام المتبادل، ونشأت نتيجة الصداقة القوية بين كريستيانو وأبو هشيمة.

يذكر أن أبو هشيمة مقرب بشكل كبير من عائلة رونالدو، وآخر لقاء جمعه مع نجم مانشستر يونايتد في يناير الماضي، حيث نشر أبو هشيمة صورة تجمعه بنجم الكرة البرتغالي عبر حسابه في “إنستغرام”.

وكان أبو رجل الأعمال المصري، قال إنه ارتبط في المرة الأولى من زميلته في الجامعة، وأنجب ابنه “عمر” عام 2000، أي أنه يبلغ الآن 22 عامًا، ويلعب ضمن فريق النادي الأهلي.

وفي أول تعليق له بعد تداول أخبار انفصاله عن صبري، وحذفها صورهما من على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وإلغاء متابعته، كتب أبو هشيمة على حسابه الخاص بـ “إنستغرام”، قائلا: “أنا لا أخسر أبدًا.. إما أن أربح أو أن أتعلم”.

صحيفة. البيان