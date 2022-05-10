بعد ملاحقته بالخرطوم..القبض على متهم بجريمة قتل





أقرّ بارتكاب الجريمة وسجل اعترافًا قضائيًا بحسب ما أشار.

أعلنت السلطات في البحر الأحمر، عن إلقاء القبض على المتهم بجريمة قتل بالديوم الجنوبية، الثلاثاء.

وأفاد إعلام شرطة البحر الأحمر، أنّ مباحث شرطة محلية بورتسودان، تمكّن من القبض على القاتل.

وأشارت إلى أنّ المتهم قام بطعن المجني عليه، وفرّ هاربًا، وأنّ المتهم هرب إلى خارج الولايات، قاصدًا الخرطوم.

وأضاف” تمّت ملاحقته من قبل التيم إلى أنّ تم القبض عليه بالرابع من مايو، وذلك بمحلية أم درمان”.

وأكمل” بالتحريّ الميداني معه أقرّ بارتكابه الجريمة وقام بتمثيلها وسجل اعترافًا قضائيا أمام القاضي حيث تم وضعه ضمن بلاغ تحت المادة (١٣٠) ق.ج بقسم شرطه ديم موسى وذلك توطئهً لتقديمه للمحاكمة العادلة”.

باج نيوز