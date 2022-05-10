الشمالية .. العثور على جثامين أبناء “البخيت” المفقودين





أعلنت جمعية أبناء منطقة البخيت الخيرية العثور على جثامين المعدنين المفقودين من أبناء المنطقة.

و كان أهالي منطقة البخيت التابعة لمحلية مروي بالولاية الشمالية قد أعلنت فقدان التواصل مع عدد من شباب المنطقة بمتوسط أعمار 20 عام بعد أن كانوا قادمين من مناطق التعدين بالمثلث الرابط بين السودان ومصر وليبيا.

و في الثالث و العشرين من الشهر الماضي أعلن والي الولاية الشمالية المكلف ؛ الباقر أحمد العثور على المعدنين المفقودين مختطفين داخل دولة ليبيا.

باج نيوز