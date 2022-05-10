منظمة الصحة: سياسة “صفر كوفيد” الصينية غير قابلة للاستمرار





حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الثلاثاء، من أن استراتيجية الصين القائمة على “صفر إصابات بكوفيد” غير قابلة للاستمرار، مشدداً على أهمية الانتقال إلى نهج بديل.

وقال في مؤتمر صحافي في جنيف: “عندما نتحدث عن استراتيجية صفر كوفيد، لا نعتقد بأنها مستدامة، نظراً إلى سلوك الفيروس حالياً وما نتوقعه في المستقبل. الانتقال إلى استراتيجية مختلفة في غاية الأهمية”.

من جهته، قال مدير الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين: “كما قال الدكتور تيدروس يجب أن تكون لدينا هذه القدرة على التكيف مع الظروف مع ما نراه في البيانات.. وتحدث عن ذلك بالتفصيل مع الزملاء الصينيين”.

وأشار راين إلى أن هذه الاستراتيجية سمحت للصين لبعض الوقت بتسجيل عدد قليل من الوفيات مقارنة بعدد سكانها، مضيفاً: “إنه شيء تريد الصين الحفاظ عليه”.

وأمام ارتفاع عدد الوفيات منذ فبراير ومارس في الصين، من المنطقي أن تتحرك الحكومة كما قال راين، “لكن كل هذه الإجراءات كما كررنا منذ البداية يجب أن تتخذ في إطار احترام الأفراد وحقوق الإنسان”.

وفي نهاية الأسبوع الماضي قالت الصين مرة أخرى إنها ستستمر في استراتيجيتها “صفر كوفيد الورقة الرابحة الرئيسية” لمكافحة فيروس كورونا رغم الإحباط المتزايد في شنغهاي.

وتواجه الصين التي لم تسجل حالات كورونا لمدة عامين، أسوأ تفش وبائي منذ ربيع 2020 وتستمر في تطبيق السياسة نفسها حتى مع تحور الفيروس والذي أصبح أشد عدوى من السلالة الأصلية التي ظهرت في الصين نهاية 2019.

العربية