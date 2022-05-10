تبيان توفيق: حوار الهوامل.. نساء فولكر !!





مُلقطين أسوأ النساء في الخرطوم داعِرات النُخب مفارش خرطوم اتنين مطلوقات البعث منكوبات الجُمهورين عانسات اليسار قوادات السنابل مخنسات الفيمنست ليتحدثوا بإسمنا نحن نساء السودان!!

فولكر وحوار التوالِف!!

أمشي أطراف امدر عشان تشوف فاطمه السمحه وأغشى بيوتات بحري حطاب عشان تشوف ريا تعال صنقعت عشان تشوف التايه أسال من نساء دارفور عشان يدوك خبر عن حواء وخديجه الوقار!!

فولكر وحوار النُخب الخًربه!!

بتعرف شنوا عن نساء السودان وبتعرف شنوا عن السودان عشان تتجرأ وتوافق ع حوار تُمثًل فيه المرأه السودانيه بأحقر النساء وأوطأئهن وأكثرهن إنحرافً في القيم والعادات والتقاليد وثوابت المجتمع داعيات اللواط والمثليه والدياثه شاهرات هُتاف الإنحلال والتحلُل من ذات النفس وذات الإله !! الممغوتات من الأهل والأقرباء والأصدقاء المطلقات المطلوقات دون رقيب أو حسيب!! متعفنات الدواخل والمداخل!! نساء حوار فولكر لايمثلن نساء السودان أمثال ( أم أحمد بت الزين)

فولكر وحوار العًميلات والعُملاء!!

النساء الإختاروهم يمثلن نساء السودان ديل مابيمثلن نفسهن الخًربه المخدوشه المجروحه المجروره نحو الفسوق!! خلي يمثلن نساء السودان ويتحدثن بإسم مهيره وعازه وأم كلثوم ومريم والتايه وفاطمه!!

نساء فولكر هُن نساء الهوامل من الرجال عديمي النخوه والرجوله معروفات مكشوفات مفضوحات بائنات كبينونة عورة المرأه العاريه!! لسانهُن ينطق عنهُن وتصرفاتهِن تكفي لوصفهِن (فلن تقبل مهيره بهذا السخف وهذا الهُراء)

قاوموا جواري الدولار

تبيان توفيق