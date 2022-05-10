بالصورة.. (صادفهم في رحلة عمرة) في لفتة وفاء وتقدير.. طاقم الخطوط السعودية يحتفي بسوداني زاملهم في العمل قبل 10 سنوات





في لفتة حملت بين ثناياها قدراً وافراً من الوفاء والتقدير احتفي طاقم ضيافة الخطوط الجوية السعودية بالمدير العام لأكاديمية كمبروان للطيران بالسودان الأستاذ الكابتن “عبدالمنعم بابكر عبدالله ” الذي عمل مضيفاً في الخطوط السعودية.

وحرص المضيفون والمضيفات على حُسن استقباله والترحاب به داخل الطائرة في رحلتها بين الخرطوم وجدة حيث سافر لأداء شعيرة العُمرة بالاراضي المقدسة، وفق ما أورد (طيران بلدنا).

يُذكر أن الأستاذ عبدالمنعم وعقب نهاية تعليمه الثانوي في السودان التحق بالخطوط الجوية السعودية في مجال الضيافة الجوية، وقد أتاح له العمل في هذه الشركة العملاقة فرص جيدة أسهمت في اكتسابه الخبرة العملية بالإضافة إلى التأهيل الأكاديمي.

وقد عمل أولاً بمحطة جدة ثم مومباي بالهند حيث قضى ثلاثة أعوام استفاد منها في دراسة الطيران، وحصل على رخصة الطيران الخاص، بعدها تمت إعادته إلى محطة جدة لمدة عام ثم محطة كراتشي بباكستان، وواصل فيها دراسة الطيران بمساعدة السفارة السودانية حيت تم منحه إجازة لإكمال دراسة الطيران إلى أن حصل علي الرخصة، واستفاد من عمله بالخطوط السعودية التي كانت تهتم بالتأهيل حيث ابتعثته إلى إنجلترا وأمريكا والإمارات وخضع لكورسات عديدة في مختلف المجالات.

وبعد عودته إلى السودان انضم في العام 2010 إلى أكاديمية كمبراون للطيران حيث إختار التدريس في مجالي العمليات الجوية والضيافة الجوية، وتدرج في الأكاديمية من رئيس قسم الضيافة الجوية والعمليات الجوية ثم تولى منصب مدير التدريب إلى أن وصل منصب المدير العام المكلف.

الخرطوم: (كوش نيوز)