شاهد| أسموها (للنجاح طعم) صورة لشاب سوداني من “دهَابي” إلى “رجل أعمال” تشيع الإيجابية على منصات التواصل





أشاعت صورة عصامية محفزة أسموها (للنجاح طعم) تعود إلى شاب سوداني من أشعث أغبر ينقب عن الذهب في العام 2010 بمنطقة قبقبة ولاية نهر النيل، إلى “رجل أعمال” طموح صاحب شركة خاصة، أشاعت الإيجابية على منصات التواصل، بحسب ما رصدت (كوش نيوز).

وبدأت القصة بمنشور للشاب السوداني العصامي “سامي مسيك”، بنشر صورته قبل سنوات منقباً عن الذهب، صاحبها تعليق طريف قال فيه (يا ريتني لو بعرفك من زمان، انا زمان).

لتنتشر في عدة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، في مقارنة بين بداياته كشاب عصامي طموح، إلى وصوله إلى قمم النجاح كرجل أعمال يمتلك شركة خاصة باسطنبول.

وحصدت الصورتان آلاف التعليقات التي جاء فيها: أجمل ما في الصورتين انه مبتسم في الوضعين، وهذا بمثابة الرضا التام بقدر الله، فيما علق آخر: (أجمل صورتين تعرفك عايز تحقق حلمك كيف)، وجاءت أطرف التعليقات (أنت ما شين، أنت مفلس بس).

وجاء رد الشاب العصامي سامي المختصر على التعليقات: (كما تقول الحكمة يجب ان تبدأ من مكان ما).

الخرطوم: (كوش نيوز)