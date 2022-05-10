بالفيديو.. (شاهده أكثر من 3 مليون) تفاعل “ندى القلعة” مع طفلة صعدت إليها على المسرح تحصد آلاف التعليقات





حصد تفاعل المطربة السودانية “ندى القلعة” مع طفلة صعدت لها على المسرح آلاف التعليقات، التي مدحت القلعة على رقتها، وفق رصد (كوش نيوز).

ووثق مقطع الفيديو، الذي وصلت مشاهداته إلى أكثر من 3 مليون، صعود طفلة سودانية من “متلازمة داون”، على خشبة المسرح أثناء أداء القلعة لوصلة غنائية، قابلتها بالحب والاحضان وظلت معها على المسرح إلى نهاية الوصلة.



ولاقى الموقف إعجاب متابعيها الذين وصفوها بالتواضع والتهذيب والاحترام، والحنية وحب الأطفال، و رقة القلب، وعلقت إحداهن: اكتر حاجة عجبتني انكم ما كسرتو خاطرها واديتوها مايك

ياسلام.

الخرطوم: (كوش نيوز)