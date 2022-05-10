شاهد بالصورة.. مُصور يستلقي على ظهره في الأرض من خلف النجمة “بلقيس” لالتقاط صورة يثير الدهشة على منصات التواصل





أثار مُصور سوداني، ظهر مستلقياً على ظهره في الأرض من خلف النجمة الإماراتية “بلقيس” لالتقاط صورة الدهشة على منصات التواصل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمصور مستلقيا من خلف النجمة “بلقيس” أثناء حفلها بفندق كورنثيا بالخرطوم، مما حصد آلاف التعليقات وصفه البعض (بالمخلص في عمله).

وغادرت النجمة بلقيس الخرطوم يوم أمس، عقب أول زيارة لها إلى السودان امتدت لثلاثة أيام، أحيت فيها حفلا، جاء مصاحباً لعرض الأزياء (هوت كوتور) عرض الفخامة، من زينب النور، لمصممات النخبة في السودان.

الخرطوم: (كوش نيوز)