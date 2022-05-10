انتظروا توضيحاً من حميدتي والذي كشف إبراهيم الشيخ إنه اشتبك معه بالأيدي في عاصمة دولة جنوب السودان!!





تصريحات حميدتي ظهر اليوم في معايدة العاملين بالقصر الجمهوري تكشف عن أزمة عميقة في إدارة البلاد من جهة..وتزيح الستار عن إنتهازية ماتبقي من عصابة قوي الحرية والتغيير من جهة أخري ..

• حميدتي ظل يكثر الشكوي والكلام عن مشاكل السودان ومحنة الشعب السوداني ..يحدث هذا والرجل يجلس علي كرسي الرجل الثاني في الدولة ويملك مع رفيقه البرهان سلطة مطلقة لمعالجة المشاكل والأزمات ..ومع هذا يجأر حميدتي بالشكوى من وقت لآخر ..وحاله هذا يذكرنا بحال الواعظ الذي وقف أمام المصلين وألقي خطبةً دمعت لها الأعين وأهتز وجدان من حضروا حديثه الإيماني ..لمّا فرغ الرجل من خطبته لم يجد مصحفه الجميل فنادي في المصلين وقد هموا بمغادرة صحن المسجد: أيها الناس.. كلكم تبكون ..فمن سرق المصحف؟!!

• أيها الأخ نائب رئيس مجلس السيادة : ظللت تشتكي من ضيق الحال في السودان وتبكي معنا الحال الحَرَن ..تبكي مثلنا وتشتكي فمن سرق المصحف إذن ؟!!

• أما في الشق الآخر فقد فضح حميدتي رفاق الأمس والذين تتأكد من وقتٍ لآخر حقيقة سعيهم الدؤوب لفرض انقلاب عسكري يعيدهم إلي السلطة وحرصهم الشديد علي التحالف مع العسكر لتمكينهم من السلطة التي اتضح جليّاً حزنهم الشديد علي فقدها ..

• بمناسبة تصريحات حميدتي الصادمة والمفاجئة انتظروا في مقبل الأيام توضيحاً من قائد الدعم السريع والذي كشف إبراهيم الشيخ اليوم إنه اشتبك معه بالأيدي في عاصمة دولة جنوب السودان!!

عبد الماجد عبد الحميد