ابراهيم الشيخ: اشتبكتا بالايدي مع حميدتي فكونا من بعض يالله يا الله





حسن الكضاب

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هكذا كانوا يطلقون عليه في جامعة الخرطوم وهو طالب لم يشب عن الطوق بعد …….

فلا عجب ان صارت تلك شيمته وسيرته..

بقلمه امتهن الكذب وصار يكذب ويتحري الكذب ويتنفسه شهيقا وزفيرا وحبرا

لا يستطيع أن يمتنع عن الكذب حتي وهو مكتوب عند الله كذابا شأنه شأن ابي لهب

حسن اسماعيل له إبداع وسيناريوهات وفن اخراج للكذب لا يجاريه فيه دهاقنة الكذب والتلفيق …..

يستدعي شخوصا وأجهزة وينسج روايات وحكاوي ويدعي ان مصادره( ذوي ذمه ) (يثق فيهم ) مثل ادعاءه انه التقي وتحدث مع

بعضا من قيادات الحزب الان او ممن ابتعدوا عن الحزب زمانا وحتي قوش استدعاه شاهدا للمزيد من الحبكة الدراميه …كل عرائس المولد هؤلاء حشدهم لتسويق وبيع بضاعته الفاسدة

والكاسده الا من بعض من شابهه ذمة وخبالا من الموتورين

حروفه والغه في الجنس والابتذال يمارسه علي الورق دون حياء ولا خشيه

منبهرا ومرتعشا من نشوته عوضا عن خيالات فاجرة …… مثير للاشمئزاز حتي لتعجب كيف صار هذا ( البغي ) في ليلة حمراء وزيرا علي ولاية الخرطوم

يكتب منتشيا وقد اسكره غروره وصور له زهوه وخيلائه انه قادر بقلم

الفاجر الشبق ان يهز العروش ويمسح الأرض بمن تسول له نفسه التعرض له

هو يعتمد علي منهج دق القراف خلي الجمل يخاف

ترانا مم نخاف

أمن إلقاء القول علي عواهنه هكذا من غير وازع من ضمير او خوف من رب ام من مهووس بالجنس علي الورق

الكثير من النبلاء الكرام ارسلوا لي راجين ان لا اخوض في طين الرجل ووحله واتركه يموت بغيظه

لكني اؤمن تماما ان :

المستنقع الآسن لا يتطهر من تلقاء نفسه حين تكثر فيه ( الطحالب ) وروث (البهائم ) وحسن اسماعيل يعتدي بقلمه الزفر كل صباح علي الشرفاء ويزين الباطل ويمارس الابتزاز ويباهي بعصابة الإنقاذ ويصورهم اطهارا وانقياء ….

يصور الشباب الذين استرخصوا حياتهم

انهم مجرد أطفال مستغلون ومغشوشون

من قبلنا ولكأني به كان يريدهم ان يتركوه يعيث في المجلس الأعلي للبيئة فسادا يتقاسم فيه حصاد فساده مع

من مواليه ممن يرضعون بما قسم لهم وهو يعلمهم ونحن نعلمهم

من قال ان قلما مرتعشا و راعفا بالفحشاء يقبض صاحبه ثمن حبره المسموم كل يوم سيخيفنا وأننا سنلزم الصمت إزاء عواءه ونباحه

واهم ومغرور ونرجسي يا حسن اسماعيل انت

لا ا اكتب ما اكتب مدافعا عن نفسي او ارد عنها كيد الكائدين

وما نسجته من اتهامات واختلقت من روايات مستخدما فاحش القول ….لم تستنكف من إثارة اقذع الالفاظ التي آذت الكثيرين هنا وهناك

لعلك طالعت بعضا مما رشح من استنكار

فقط دعني أسألك تفسيرا

تقول فيه للناس كيف ان شخصا انت تعلم عنه كل ما اوردت من سقط القول والسلوك

ما الذي دعاك للحضور اليه في منزله والتوسل اليه بأن يتقدم مرشحا لرئاسة الجمهوريه .وانت تعلم ان مصير البلاد سيكون رهين ارادته

…حتما انت صاحب السيرة التي عددتها في مقالك الأول تتمتع بقدرات معرفيه كما قلت عن نفسك تحصنك من خطل الاختيار وتعينك علي معرفة الرجال

كيف يفقد الفرد منا وعيه درجة اختلاط الأشياء عليه حتي لا يعود قادرا علي تمييز الطيب من الخبيث

تقديري انك تعاني من انفصام الشخصيه

فيديوهاتك التي لعنة فيها سلسبيل اهل الإنقاذ اخرجوها لك الان شاهدة علي ان الزمان مسغبه وحسن الكضاب لم ينجو من اغواء العطايا وشغف دعة العيش او كما قال بشري الفاضل

نسيت سيرتك الاولي ونضالك الكذوب وتركت وراءك شهادة دالة علي انفصام شخصيتك مرضك العضود

ارتدت فألقيت نفسك في مخادعهم مغنيا لهم متناسيا قولك القديم فيهم

وحتي بعد سقوطهم تكابر وتنبري مدافعا عنهم بأكثر مما كان سيفعل شيخهم لو بعث من مرقده

جئت الي منزلنا متوسلا لي ان أخوض الانتخابات اعجابا وافتتانا بشخصي

ثم كتبت عني ما كتبت وكأنك لم تكن زائرا لي بالأمس متوسلا من شدة اعجابك بي

هل تذكر زيارتك الثانيه لي ….. مؤكد انت تتمتع بذاكرة جيده تحفظ ذكري زيارتك الثانيه …..يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علي الوفاء والشكر والعرفان والامتنان

اكثر ما لفت نظري انك لم تنكر حضورك الي منزلنا وطلبك لي الترشح ضد البشير

كما فعل صديقك غازي الريح السنهوري

بالمناسبه صححني أمجد فريد وقال انه لم يأتي في صحبتكما الاثنين ولكنه جاء مستقلا عنكما وبذات الطلب (ان أخوض انتخابات رئاسة الجمهوريه ضد البشير )

عذرا أمجد فريد تشابهت علي البقر

حسن الكضاب

تعرف حميدتي ده بعيدا عما اقترفت اياديه وجنجويده من آثام ومن سفك دماء ومن! ومن! ومن!

قياسا بنموذج زيك انت ده اقول ليك شنو !!!!!!

شتان !!!!

كيف ؟؟؟؟؟

في جوبا وانا عضو الوفد الحكومي لمفاوضات السلام وهو رئيس الوفد

اختلفنا في كيفية ادارة الملف

خاصة ملفي الشرق والتعاطي مع مناكفات مني اركو مناوي وموقفه من الحرية والتغير ورفضه ان تكون طرفا في المفاوضات

اختلفنا خلافا حادا مع حميدتي في غرفة المشاورات حد ان اشتبكنا بالايدي في حضور كباشي وجمال عبد المجيد مدير جهاز الامن وجمال وزير الدفاع الله يرحمو ويوسف الضي وزير الحكم الاتحادي يومها وعمر مانيس وزير شئون مجلس الوزراء وعدد من العساكر الضباط بالاستخبارات العسكريه منهم مدير الاستخبارات الحالي

فكونا من بعض يالله يا الله

كان ذلك سبب عودتي من جوبا وتقديم استقالتي من كل شئ ده سبب استقالتي للعلم حتي لا تشرق وتغرب وتمعن في الكذب والضلالة

و تقول خلاف مع ناسو في الحريه والتغيير

لم التقي بعدها حميدتي الا في لجنة الطواري الاقتصاديه

صحيح انه اعترض علي وجودي في اللجنه واوعز لبعضهم بضرورة ابعادي

ولكن خاب مسعاه

كانت ارادة الحرية والتغيير اكبر

ولم يتركو له من خيار

رغم اي شئ للتاريخ أيضا ورغم المواجهة التي حدثت بيني ومني اركو مناوي ومالك عقار وحميدتي

لم أقف موقفا سالبا من عملية السلام بل بذلت جهدا مقدرا لانجاحه واسهمت فيه

من موقع إيماني بالسلام كقيمه اجتماعيه وامنيه واقتصاديه

في ذلكم اليوم يوم الساحة الخضراء

اعلم يقينا ان ترتيبا قد اعد له بإتقان لاحراجي والهتاف ضدي من حركه اعلمها جيدا بعد ان علموا انني سأكون ممثل الحرية والتغيير في الاحتفال رغم موقفي الواضح ماضيا وحاضرا من سلام جوبا

حميدتي رغم ما كان بيننا وجد من الشجاعه ما جعله يقول لا تظلموا الرجل

بالهتاف السالب علما انه كان بإمكانه ان يستمرئ المشهد ويكتفي بالفرجه لكنه آثر ان يقول كلمة حق لهتاف جائر !!!!!!

مؤكد يومها هو كان يعرف أقدار الرجال ومواقفهم

مش زي قلم( رداح ) ( فاتيه) للبيع عند كل مخدع

لعلك تدرك الان انا لا زول حميدتي ولا برهان

صبرنا عليهم ورضينا بهم وعملنا معا من أجل الوطن

تطلعا للعبور ببلادنا لفترة انتقاليه محددة الأهداف والآجال وصولا للانتخابات وتحقيقا للسلام والعدل وإقامة الحريات

وكرهنا افعالهم لما نكصوا علي اعقباهم

وخانوا العهد والميثاق

عايزك تعلم جيدا وانا اعلم انك تعلم

انا زول هذا الشعب الصامد والوطن المرزوء بامثالك

لا عشق لنا سواه

نحب فيه ونكره كما تري

لا نباع ولا نشتري

عن السيخ خليني اقول ليك

هو يا شيخ حسن اسماعيل الكضاب في معسكر تدريب اتبني بالسيخ ابتداء سمي لي معسكر واحد واذا وجد

هل تعلم متي تم بناء مصنع حديد جياد

ومتي أنشأت معسكرات تدريب الدفاع الشعبي

عشان انت كضاب واختلطت عليك الأكاذيب والأحداث وبقيت لا تتحري التاريخ ولا تحذق اكاذيبك

بتبرع ليك بهذه المعلومات

معسكرات تدريب الدفاع الشعبي عشره معسكرات اشهرها معسكر العيلفون

المعسكرات دي قامت في ١٩٨٩ يعني بعد الانقلاب مباشرة

أحداث العيلفون التي استشهد فيها عشرات الطلاب

كانت في مارس ١٩٩٨

مصنع حديد جياد الذي قلت انني احتكر إنتاجه وابني منه معسكرات التدريب واقبض الشيكات شيد عام ٢٠٠٠

كيف أكون شيدت معسكرات التدريب من مصنع حديد جياد الذي شيد بعد ١١ عاما من قيام معسكرات الدفاع الشعبي

هذه المعلومات مبذوله في قوقل بنقرة اصبع منك تتوثق

اكرر أعجبني فيك انك لم تنكر حضورك الي منزلنا وطلبك مني خوض انتخابات رئاسة الجمهوريه

وحسنا انك بررت توسلك خوضي الانتخابات بتجربتي الجماهيريه من خلال خوض انتخابات ٢٠١٠ التي اعجبتك في العام ٢٠١٥ واردت مني تكرارها

وصارت سقوط مدويا ليل امس٢٠٢٢

للتاريخ دعني ادحض بعض اكاذيبك

خضت انتخابات ٢٠١٠ التي كانت استحقاقا دستوريا ابرمته اتفاقية السلام

الشامل ٢٠٠٥ مع الدكتور جون قرنق

وهي انتخابات خاضها كل زعماء الاحزاب ابتداء من الامام السيد الصادق المهدي له المغفرة والرحمة وانتهاءا بنقد واخرون ثم انسحب معظمهم وأكملت انا المشوار في الدائرة ١٣ النهود مسقط رأسي وأهلي ومدينتي التي نشأت فيها وترعرت ولا احسب ان خوضي الانتخابات وسط اهلي وعشيرتي سبه ومنقصه كما ذهبت مستنكرا

لم أسقط هناك سقوط مدويا كما ادعيت بل حصلت علي ١٢ الف صوت في صندوقي زائدا ٧ الف بطاقة اقتراح تالفه لأسباب مختلفه

تستطيع أن تعود الي قوقل ففيه الخبر اليقين

وازيدك من الشعر بيت

هذه الدائرة واحده من ثلاث دوائر فقط ذهب إليها البشير ليدعم مرشح المؤتمر الوطني يومها وهبط بطائرة هليكوبتر من أجل هزيمتي

وهذه الدائره ايضا اهتم بها غندور مسئول الحركة الاسلاميه والمؤتمر الوطني عن الانتخابات

واجري اتصالا ب ناظر قبيلة حمر طالبا منه الاتصال بي لامتنع عن مهاجمة البشير في حملتي الانتخابيه مقابل ان يسحبوا مرشحهم وافوز بالتزكيه ومنحي وزارة في حكومة ما بعد الانتخابات

اسأل الناظر عبد القادر منعم منصور

ماذا كان ردي.. فعنده أيضا الخبر اليقين ودعك عن غندور فقد شهدت حكايته مع الدقير وكيف ينكر ما يقول

مدينة النهود كلها وقراها وحتي مدن دار فور المتاخمة لغرب كردفان تعلم من فاز بدائرة النهود وكيف بدلت الصناديق وزورت النتيجه

تلك كانت ملحمه علمتني والهمتني الكثير

وزادتني إيمانا علي ايمان بضرورة ذهاب نظام البشير وقبر الكيزان

طوال فترة الانتخابات قبلا واثناءها لم اقدم خدمة ولم اتوسل صوتا

اتاح لي طوافي علي القري والحلال ان أقف علي حال الناس هناك في القري والنجوع المهمشة والمنسيه

المدارس التي كانت تأكل الاغنام قشها المشيد به فصلها

المراكز الصحيه الخاوية علي عروشها

التلاميذ الذين يفترشون الأرض ويتعرضون للدغات الثعابين والعقارب

المسجد كرنك القش الذي تدخله زحفا علي الركبتين

العطش في الأرض اليباب

الكهرباء التي لم يعرف الناس هناك تيارها ونورها والثلاجه

داية الحبل التي تم تموت النساء والمواليد بين يديها

عدت للنهود في العام ٢٠١٢

لاسهم في صناعة الأمل واقول للناس بالإمكان ابدع مما كان

شيدت مدارس عديده تقف شامخه وشاهده لوعينا بقيمة التعليم لاهلنا

مراكز صحيه في الريف شرقا وغربا وجنوبا

جلبت الحفارات ودققت الصخر بحثا عن الماء

نصبت اعمدة الكهرباء ومددت التيار لإحياء كامله في المدينه

كما تري ليست لحافات ومراتب ومخدات

وحسب….. هي الاخري زينا بها أسرة المشافي من غير من ولا اذي

اما الأنبياء الكاذبون الذين صنعتهم المساجد التي يقتاتون منها لم يشيدوها لأهلنا هناك فشيدناها وتقف شامخه يعانق اذانها السماء

لم لا تتكبد مشقة السفر الي هناك انت المغرم بالاتصال الجماهيري الذي سحرتك تجربتي هناك في عامها ثم انقلبت عليها نهار امسك اسمع من الناس هناك ان كنت( خرما ) ام ( غصة ) في حلق جماعتك

هل تعلم لماذا اعتقلت في العام٢٠١٣و ٢٠١٤ وزج بي في سجن كوبر وموقف شندي والنهود والفولة والابيض

ليس لأنني تعرضت لقوات الدعم السريع

فحسب ولا لدوري في انتفاضة ٢٠١٣ ولكن للقضاء علي بذرة الوعي التي بذرتها هناك وهي تجربه حق لك ان تنبهر بها حد

قدومك الي منزلنا والطلب مني ان اعيدها علي مستوي رئيس الجمهوريه كما اردت وصديقك غازي الريح

بالمناسبه امجد فريد جاءني لوحده ولم يكن في رفقتكما وطلب مني ذات ما طلبتما

(هو صحح لي ذلك وكانت قد تشابهت علي البقر

عذرا أمجد فريد

لو تعلم كم يوجعني قلبي الان وانا أجد نفسي منافحا لمثلك

لك الله يا وطني

فاصل ونواصل مع حسن الكضاب

ابراهيم الشيخ

١٠ مايو ٢٠٢٢