بالفيديو: مطربة سودانية شهيرة تستعرض مفاتنها وتقدم فاصل من الرقص المثير أثناء حفل غنائي





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة هدى عربي وهي تستعرض مفاتنها وتقدم فاصل رقص مثير أثناء إحيائها لحفل غنائي بإحدى صالات الأفراح.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الإعجاب بالمطربة هدى عربي وطريقتها المميزة في اكتساب حب الجمهور لها.

هدى عربي منذ ظهورها اشتهرت بتقديمها للرقصات المصاحبة لإغنياتها حيث يبدي البعض الإعجاب بها والبعض الآخر يتضجر من ماتفعله حيث علق بعضهم ” في ناس لو مارقصت مابتعرف تغني”

الخرطوم :(كوش نيوز)