الصوارمي: أنا ما زلت سجينا وجهة رسمية طالبتني بهذا التوضيح





• لا أعرف ماهي الجهة الرسمية التي طالبت العميد الصوارمي بالتوضيح أدناه ، لكنني أنشر توضيحه هنا تقديراً لعدد غير قليل من متابعي هذه الصفحة الذين يتفقون معنا في أرائنا أو يختلفون والذين أبدوا أراء مخالفة لما كتبت هنا عن قضية الصوارمي ..

• أنشر هذا التوضيح حرصاً مني علي توخي المصداقية وآمل أن يخرج العميد الصوارمي من محبسه وسنلتقيه كفاحاً بإذن الله لنعرف ماهي الجهة الرسمية التي طالبته بكتابة التوضيح ، ولماذا؟!

• (توضيح من العميد م الصوارمي

(جهة رسمية طالبتني بهذا التوضيح )

بسم الله الرحمن الرحيم . الشكر أجمله وأكمله لكل من اهتم بأمري من إخوتي وأصدقائي وأهلي وزملائي من الجيش والدعم السريع وكل الشعب السوداني . ولا بد لي من توضيح الآتي

أولاً . ليس صحيحا أنه تم إطلاق سراحي . فأنا ما زلت سجينا

ثانيا . ليس هنالك مشكلة سياسية . وما طرحته من آراء حول دمج الدعم السريع في الجيش تقبلها السيد محمد حمدان دقلو والإخوة في الدعم السريع بكل قلب مفتوح وصدر رحب . فهي مجرد آراء لا تفسد للود قضية ،

ولم أتعرض لأي مضايقة أو مساءلة من الإخوة في الدعم السريع ولا غيرهم . وسترى بإذن الله أفكاري النور لدى الدعم السريع ولدى القوات المسلحة، فقد كنت ناطقا رسميا باسم الجيش ثم ناطقا رسميا باسم الدعم السريع ولي الفخر بكل ذلك ، ولا يحق لي أن أكتم خبرتي ونصحي في هذا المضمار

ثالثا . هنالك مواطن له حق علي لجأ بموجبه للقانون . فلا حرج عليه . وهنالك مواطن قطري ضمنت عليه بشيك في السودان فطالب صاحب الحق بحقه فلجأ للقانون . وقاتل الله الإعسار .

رابعا . تم تسييس القضية عمدا لأن بعض من قاموا بفتح البلاغ ادعوا أن قضيتهم سياسية في وجه من نهبوا البلد حسب تعبيرهم . بقصد الإساءة والتعميم وقد نسوا أو تناسوا أن مشوار الوطنية الذي بدأناه صغارا لن نتركه كبارا مهما كانت الصعاب. ومن كان له حق علينا فسيأخذه من حدقات عيوننا ويبقى المجد للدين والوطن.

عميد م الصوارمي خالد سعد).

نقلا عن صفحة الاستاذ

عبد الماجد عبد الحميد