بالصورة.. “يابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين” حجز سيارة أجرة وضع عليها آية قرانية وأثارت جدلا واسعا





أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحالة مركبة أجرة إلى حجز المرور وذلك بسبب قيام قائدها بوضع ملصقات مخالفة لقوانين المرور على المركبة.

وقال الإعلام الأمني للوزارة عبر “تويتر” إنه يجري “استدعاء مالك الشركة وسائق المركبة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.

ولم توضح الوزارة العبارات الملصقة على السيارة، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت تداولت صورة للمركبة، التي أثارت الصورة جدلا في البلاد، وقد كتب عليها جزء من الآية 42 من سورة هود: “يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين”.

صحيفة البيان