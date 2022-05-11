



ملامحها قلب يُرَمِّده الحريقْ امتدادٌ للوجع الفلسطيني العميق حينما يصبح الوجه مرآة لمسارب الأحزان.

صوتها أنين غاب السنديان وعناد أشجار الزيتون في مقاومة فُئُوس الاحتلال يروي فداحة الظلم ويفضح بشاعة الاعتداء.

اغتيال شيرين أبو عاقلة سيدة التغطيات الساخنة عبر تصفية ميدانية مباشرة، استهدفت كل ما تمثله من رمزية إعلامية في كشف وفضح جرائمهم الآثمة.

اغتيال شيرين محاولة فاشلة لإخفاء الحقائق بترهيب الصحفيين.

رصاصة على رأس شيرين الشامخ رسالة على بريد من يتواطأون بالصمت، ويُحاولون دَس رؤوسهم في بلاط الرخام.

ضياء الدين بلال