شاهد بالصورة.. المذيعة تسابيح خاطر تتعرض للانتقادات لأول مرة بعد ظهورها بــ(التشيريت) القصير ومتابعون: (احتشمي الحشمة فيك سمحة)





نشرت صفحات مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة حديثة للمذيعة الأشهر في السودان تسابيح مبارك خاطر.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت المذيعة الشهيرة على غير العادة وهي ترتدي (تشيرت) باللون أزرق بأكمام قصيرة.

ووفقاً لتعليقات المتابعين للصورة فقد تعرضت نجمة قناة الحدث السابقة والمنضمة حديثاً لقناة سكاء نيوز لموجة من الانتقادات الرحيمة من قبل المتابعين.

حيث برر معظم المنتقدين لظهورها المثير وهجومهم عليها بداعي محبتهم لها, وطالبوها بالاحتشام والابتعاد عن الظهور بهذا الشكل.

وكتب أحد المعلقين على الصورة (لأول مرة سانتقدك أنا وبعض المعلقين لأننا نحبك كنجمة متألقة وكسفيرة للسودان في القنوات العربية, لذلك نوصيك بالحشمة..احتشمي الحشمة سمحة فيك).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين