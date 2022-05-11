شاهد بالصورة والفيديو.. مواقع التواصل تشتعل بمقطع لحسناء سودانية فائقة الجمال تقدم فاصل من الرقص وتستعرض بجسمها على أنغام (البنت دي قنبلة)





أثارت حسناء سودانية ضجة واسعة وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو عبر تطبيق (تيك توك) الشهير.

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد استعانت السودانية التي وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال بالتطبيق الشهير لتغني على أنغام أغنية (البنت دي قنبلة).

https://www.youtube.com/shorts/gScZKyxeu9k

ولم تكتفي بذلك بل قدمت فاصل من الرقص المثير وهي تستعرض بجسمها, في لقطة أثارت جدلاً غير مسبوق وعرضت نفسها لانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا المقطع.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين