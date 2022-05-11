شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل حاشد.. فنان سوداني شهير يسجل اعترافاً خطيراً ويحذر الجميع (أنا ما فنان أنا حرامي..ولو تعرضت للموت في هذا الحفل أنا شهيد)





فجر فنان سوداني شهير ومعروف مفاجأت كبيرة خلال حفل حاشد قام بإحيائه وحضره المئات من محبيه ومتابعيه وتم تصويره بكاميرا هاتف أحد الموجودين في الحفل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهر الفنان عبد الله علي خلال الحفل بشكل مثير وأطلق تصريحات غريبة أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حيث قال الفنان الشهير باسم ود دار الزين في إحدى تصريحاته التي رصدتها محررة موقع النيلين مخاطباً الجمهور العريض الحاضر ومحذراً الجميع:(هوي أنا ما فنان أنا حرامي).



وتابع في تصريحاته المثيرة والتي عرضته لسخرية واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي: (لو تعرضت للموت في مكاني هذه على الطلاق أنا شهيد).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد أجمع المعلقين على المقطع على أن الفنان لم يكن في وعيه لحظة إطلاقه لهذه التصريحات.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين