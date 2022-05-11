يوتيوب يتيح للمستخدمين تبادل “الهدايا مدفوعة الأجر”





أعلن موقع الفيديوهات الأشهر عالميًّا “يوتيوب” عن إتاحته للمستخدمين ومنشئي المحتوى خاصية جديدة تسمح بتبادل ما وصفته بـ”الهدايا مدفوعة الأجر”.

وأوضح “يوتيوب” في تقرير نشره موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أنه سيسمح للمستخدمين -لأول مرة- بإرسال اشتراكات مدفوعة الأجر كهدية لبعضهم.

ووصفت إدارة “يوتيوب” تلك الخاصة بأنها ستكون وسيلة سهلة وأداة جديدة لتحقيق الدخل وتوليد الإيرادات لدى منشئي المحتوى؛ بحيث لا تساعد على مغادرتهم يوتيوب إلى التطبيقات الأخرى المنافسة.

وستكون تلك الخاصية متاحة أولًا في الولايات المتحدة وبريطانيا؛ على أن يتم تعميمها لباقي دول العالم في وقت لاحق.

وسيمكن للمعجين أن يدفعوا عادة مبلغ 4.99 دولارات شهريًّا للعضوية في القناة، وسيتمكنون حينها من الوصول لمحتويات حصرية أخرى سيوفرها صناع المحتوى لهم.

صحيفة سبق