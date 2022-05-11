بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟





النجمة الهندية بريانكا شوبرا، واحدة من أكثر النجمات تفاعلا ونشاطًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ تشارك متابعيها ومحبيها روتينها اليومي ونشاطها سواء في الحياة الشخصية أو الفنية، فضلا عن كونها من الأكثر جمالًا على مستوى العالم، وهو ما يجعلها تحتل الترند متى أرادت بتصريحاتها المثيرة للجدل دائما.

«مالتي» تثير الجدل بعد 3 أشهر

شاركت نجمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبرا، الجمهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صورة عائلية، مع زجها المغني نيك جوناس، وتحمل خلالها مولودتها الجديدة، التي وضعتها في شهر يناير الماضي، وأخفت معالم وجهها، واضعةً عليه قلب باللون الأبيض، وأطلقت «بريانكا» على ابنتها اسم «مالتي».

وعلقت بريانكا على المنشور قائلة: “في هذا اليوم، لا أستطيع التكلم عن هذه الأشهر التي مرت، والتي أصبحنا نفهمها الآن، ويفهمها غيرنا كثيرين، بعد 100 يوم، وصلت صغيرتنا أخيراً إلى المنزل، كل عائلة لها يومها الفريد ومستوى إيمان خاص بها، والآن أصبح واضح، غالي علينا ومثالي في هذه اللحظة”.

100 يوم في الحضّانة

وكشفت النجمة الهندية، عن كواليس مكوث ابنتها في حضّانة الرضع لمدة 100 يوم، بسبب ولادتها قبل موعدها، إذ تعتبر الفنانة بريانكا شوبرا، أم بديلة للطفلة «مالتي»، بعدما استأجرت رحم حتى تستطيع الإنجاب والحصول على لقب أم، وكانت شاركت صورة عبر حسابها على «إنستجرام»، وكتبت: «نحن نؤكد بسعادة غامرة أننا استقبلنا طفلًا بواسطة أم بديلة، ونسألكم أن تمنحونا الخصوصية خلال ذلك الوقت المميز، الذي نركز فيه على عائلتنا، شكرا جزيلا لكم».

استئجار رحم

وفي وقت سابق، تحدثت بريانكا عن السبب وراء استئجار الرحم، وهو أنها تعاني من الكثير من المشاكل الصحية التي توجد في الخصوبة، وهي التي تمنعها من الحمل بشكل طبيعي أو من خلال التدخل الجراحي، وبشكل خاص بعدما وصلت لـ 39 عاماً، وقالت “خشيت من حدوث معاناة لي أو للطفلة خلال الحمل”.

والدي كان يغني داخل المسجد

وقبل عام أثارت بريانكا غضب المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، عقب تصريحاتها المثيرة للجدل حول الدين الإسلامي، خلال استضافتها مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري.

ونشرت نجمة بوليوود مقطع فيديو، قالت فيه إنها كانت على دراية كبيرة بالدين الإسلامي، وكان والدها يغني داخل المسجد، وهو ما أثار غضب مستخدمي السوشيال ميديا.

صدى البلد