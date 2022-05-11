



توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن توالي درجات الحرارة العظمى إرتفاعها التدريجي وتنخفض درجات الحرارة الصغرى إنخفاضاً طفيفاً ليشمل جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء واسعة من ولاية البحر الأحمر وشمال واواسط البلاد وسقوط أمطار خفيفة متفرقة فى أجزاء متفرقة من ولاية جنوب كردفان.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحرارى ومرور الفاصل المداري شمال الدمازين مارا بكوستي جنوب والأبيض وشمال نيالا والجنينة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافيا ومشمسا فى كل من الدويم والقضارف وود مدني والأبيض والفاشر والجنينة والضعين، وتتعرض وادي حلفا وابوحمد وبورتسودان وحلايب وشلاتين لأتربه مثاره، فيما تنشط حركة الرياح فى دنقلا وكريمة وشندي وعطبرة والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة، وسيكون الطقس غائماً جزئياً في كل من سنار وكوستي و ام بنين وابو نعامة و الدمازين ونيالا والنهود وزالنجي وبابنوسة وستشهد رشاد وكادوقلي زخات ليلية.

سونا