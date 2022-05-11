مقتل شرطي على يد نازحين من معسكر عطاش بنيالا





قُتل شرطي على يد نازحين محتجين بمعسكر عطاش في نيالا بولاية جنوب دارفور.

وخرج المحتجون من النازحين يتقدمهم النساء والأطفال اليوم وهم يقذفون بالحجارة على المارة، ويكسرون زجاج العربات على شارع الفاشر – نيالا المؤدي إلى داخل المدينة.

وتعود التفاصيل إلى أن الحادث جاء نتيجة لدخول مواش إلى معسكر عطاش، تعقبه فزعٌ أهليٌّ أدخل الأثر للمعسكر ومنها تمت المطالبة بتسليم المواشي أو السارقين، إلا أنه لم يتم ذلك ومن ثم أعقبها حادث بالأمس أثناء عبور عربة دبل كاب بالقرب من المعسكر وتم الاعتداء عليها من النازحين ومن ثم إطلاق النار حول المعسكر ونتج عنه مقتل شخص وإصابة امرأة.

وعلى الفور، تحرّكت قوات مشتركة لتأمين المعسكر والميناء البري برئاسة المدير التنفيذي للمحلية.

فيما لا زال النازحون يغلقون الطريق، وتجرى الاتصالات مع شيوخ النازحين ولجان المُقاومة، وتم نقل المصاب الى مستشفى الشرطة والذي توفي متأثراً بجراحه. وتجمهر عددٌ كبيرٌ من المواطنين والقوات النظامية بمستشفى الشرطة.

صحيفة السوداني