التحريات مستمرة..السيطرة على حريق ضخم بالخرطوم





تمّ اتّخاذ كافة الإجراءات التأمينية والفنية اللازمة، ولازالت التحريات مستمرة لمعرفة آسباب الحريق.

أعلنت السلطات في الخرطوم، عن السيطرة على حريقٍ ضخمٍ بمخازن أيوب للبوهيات بشارع الغابة.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، أنّ قوات الدفاع المدني بولاية الخرطوم، باشرت مهامها وتعاملت مع الحريق بالدفع بعددٍ ثماني عربات إطفاء.

وقال مدير الدفاع المدني بالخرطوم أيوب عبد الرحيم، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، الأربعاء، إنّه تمّ الإمداد للقوات بطواقم متخصصة للتعامل مع حرائق المخازن بجانب استخدام مادة الفوم الكيميائية لمنع انتشار ألسنة النار والحيلولة دون انتشارها للمخازن المجاورة.

باج نيوز