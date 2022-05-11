شاهد بالفيديو.. لحظة اندلاع نيران هائلة في أشجار نخيل بإحدى القُرى شمالي السودان وسط دهشة الأهالي





وثق مقطع فيديو لحظة انداع نيران هائلة في أشجار نخيل، اليوم الأربعاء، بإحدى القُرى شمالي السودان

واندلعت نيران هائلة في أشجار النخيل بالولاية بقرية قوشابي حي الحداحيد، محلية الدبة بالولاية الشمالية، وتسببت في خسائر فادحة في بساتين النخيل.

وتتكرر ظاهرة اشتعال النيران بأشجار النخيل في الشمالية، إذ تقدر الخسائر السنوية في أصول النخيل بسبب الحرائق، حوالى 1000 إلى 5000 نخلة كل عام،



وبالنظر إلى عمر النخلة المقدر بحوالى 100 عام، فهي تحتاج بين خمس و10 سنوات لتبلغ مرحلة الإثمار، ما يجعل من الصعب تحديد حجم الخسائر المادية بصورة قاطعة، لكنها تبدو أكبر بكثير من مجرد الحصر لعدد الأشجار التي يلتهمها الحريق كل مرة.

ويساعد في مضاعفة الخسائر تكدس الأشجار الذي يمنع دخول عربات الإطفاء إليها نتيجة عدم وجود ممرات تسمح بذلك.

الخرطوم: (كوش نيوز)