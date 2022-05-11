



#عجائب_الزمن_القحتي

الاحمر…يشارك ولا يشارك

الحزب الشيوعي يمارس لعبته القديمة في التشكيل المنتشر فهو لا يشارك مع البعثة ولكن كوادره موظفون ومستشارون فيها وهم في مجلس فولكر يتوسطون الجمع اليساري المعلوم في الوثيقة المسربة… وهم معارضون للحكومة ولكنهم في مفاصلها باقون… وهم وثلتهم القحتية يزعمون مقاطعة العسكر وهم رغم لٱتهم الثلاثة بها يلتقون.. لا تصدقوا الحزب الشيوعي فهو يؤمن بالكذب الثوري كما يؤمن بالعنف الثوري!

أمين حسن عمر