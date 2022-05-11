وصفها بـ(العفيفة الطاهرة) شاب سوداني يعلن التبرع بمبلغ مليار جنيه لمن يتزوج (فتاة الإشارة) بالخرطوم





أعلن شاب سوداني، عن تبرعه بمبلغ مليار جنيه لمن يتزوج الفتاة طالبة الزواج، بإحدى إشارات المرور بالخرطوم، مساعدة منه لإكمال زواجها، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

وأكد الشاب السوداني (مهند حسن) بالقروب الشهير (مثنى وثلاث ورباع) على فيسبوك، عن تبرعه قائلاً: والله علي ما اقول شهيد البدق صدرو يتزوج الطاهرة العفيفة دي انا بتبرع ليهو بي نص مليار جنيه وباقي الاخوان مابقصرو.

وأضاف: ودفعتي (سلطان نفسي)، برضو متبرع بمبلغ نصف مليار ، ليصبح المبلغ مليار جنيه، لإكمال الزواج.

وفي حالة نادرة بالسودان، تفاجأ المارّة بشارع الغابة قبالة استوب الرميلة، يوم أمس الثلاثاء، بفتاة تقف و الطريق وتمسك بلافتة كتبت عليها عايزة عريس، أرغب في الزواج، أقبل التعدد”، وارفقت الفتاة رقم تلفون للتواصل.

الخرطوم: (كوش نيوز)