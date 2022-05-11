شاهد بالصورة: بعد الضجة التي أحدثتها الفتاة.. شاب سوداني يحمل لافتة طالبا زوجة مرطبة ووارثة ومنصات التواصل تشتعل





بعد أن أثارت الضجة بمنصات التواصل وأصبح الكل يتسارع للوصول إلي الفتاة التي طلبت الزواج ظهور شاب آخر يبحث عن زوجة ولكن وضع شروط للقبول بها.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد كتب الشاب على اللافتة ” عايز عروس مرطبة ووارثة ولو مطلقة بقبلها “،الامر الذي جعل منصات التواصل تشتعل وتتساءل عن مايفعله الشباب هذه الفترة .

عدد من الأسئلة التي طرحت ويرغب الكل في معرفة الأجوبة لها حيث كان من أبرزها “هل غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج جعل الشباب يبحثون عن الزواج بتلك الكيفية؟”.

الخرطوم:(كوش نيوز)