شاهد بالفيديو: غيث الاماراتي يفاجئ أسرة سودانية فقدت مصدر رزقها بما لم يكن تتوقعه





بعد أن سرقت ركشتهم مصدر رزقهم الوحيد فاجأ غيث الإماراتي أسرة سودانية باعطائهم ركشة جديدة حتى تكون مصدر دخلهم من جديد .



وبحسب ماشاهدت محررة( كوش نيوز ) فقد ذكرت السيدة أن والدها قام بشراء تلك الركشه لها لأنها مريضة بالسكري وزوجها متوفٍ منذ زمن.

بعد إن قام غيث الإماراتي بإعطاء السيدة وابنها مفتاح الركشة إنهمرت دموعهما بالبكاء لأنهما لم يكونا يتوقعانها ولكن الله سبحانه وتعالي قادر على كل شيء.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)