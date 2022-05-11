شاهدبالفيديو.. المطربة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” تحتفي بوصولها إلى (الـثلاثة مليون)





عبرت المطربة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” عن سعادتها الغامرة بوصول متابعيها على صفحتها بفيسبوك إلى عدد 3 مليون متابع، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

وتقدمت “القلعة” بالتهنئة الحارة، عبر مقطع فيديو بثته بهذه المناسبة، إلى جميع جمهورها داخل السودان، وفي جميع أصقاع العالم، بوصولها إلى 3 مليون متابع.

وتقدمت بالشكر الجزيل لجميع الجاليات السودانية بمختلف دول العالم وجمهورها بالسودان وإفريقيا والدول العربية ولكل من دعمها وتابعها، مؤكدة بأنها (دائماً كبيرة بجمهورها).



ويعد هذا الرقم من المتابعين الذي حققته القلعة، رقماً قياسياً مقارنة مع زملائها من الفناننين والمشاهير السودانيين.

الخرطوم: (كوش نيوز)