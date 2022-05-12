شاهد بالفيديو.. (بودي جاردات) المطربة عشة الجبل يلفتون الأنظار بمواقع التواصل





خطفت ظاهرة الحراسة الخاصة «البودى جاردات» للمطربة السودانية عشة الجبل، الأنظار بمواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الكثير من الجدل، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

ووثق مقطع فيديو ظهور المطربة الشهيرة (الجبلية) بصالة أفراح بالخرطوم، وهي محاطة بحرس من «البودى جاردات» في مشهد مُثير للجدل.

لمشاهدة الفيديو على فيسبوك اضغط هنا

وتساءل البعض عن الداعي لما وصفوها (بالوهمة) وكل هذه الحراسة وسط جمهورها، الذين عزوها إلى إعطاء أهمية أكثر مما يجب وشكل من (الاستايل) ابتدعه مؤخراً بعض الفنانين الشباب، في الوقت الذي لم يسبقهم عليه الكبار من نجوم الفن بالسودان.

الخرطوم: (كوش نيوز)