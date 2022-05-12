شاهد بالفيديو: “الشقر دادي بدفع مابدفعو ليهو ” يا بابا .. آيه آفرو ترد على الشيخ محمد عبدالقادر





في كل حين وآخر وعند تداول اي مقطع يتحدث عن الشقر دادي يتم عمل “تاق” للمودل أيه آفرو بحكم إنها أول من أطلق المصطلح وأثارت به الضجة وسط منصات التواصل في الوقت الذي خرجت فيه آيه آفرو في فيديو ترد فيه على الأشخاص الذين يتاقونها في الفيديوهات التي تتحدث عن الشقر دادي.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز ) قالت آفرو إنها من محبي الشيخ محمد مصطفي عبدالقادر ولكن حاولت تصحيح ماقاله في أن الشقر دادي يدفعون لهم الأموال بل ذكرت بأن الشقر دادي غير محتاجون إلي مساعدة وهم من يقومون بالدفع.

من جهتها طلبت آفرو من الجمهور عدم عمل “تاق” لها في أي مجموعات .

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)