الشابة “يسرا حسن” تحمل جنسية ثلاثة دول من بينها السودان وتتمنى أن تعمل بشركة بدر للطيران





أكدت الشابة “يسرا حسن بر علي” إن تحقيق الأهداف في الحياة يتطلب جُهداً كبيراً، مشيرة إلى أنها وفي سبيل تجسيد حلمها فقد كانت لاتخلد إلى النوم غير ساعتين في اليوم في بعض الأحيان.

وبحسب ما نقلت كوش نيوز عن مجلة طيران بلدنا (من خلال مشوار يسرا يتضح كفاحها وإصرارها على النجاح فهي درست الإعلام ثم حصلت أخيراً علي بكالريوس هندسة الكهرباء، وفي ذات التوقيت كانت تدرس الضيافة الجوية بأكاديمية هاي لفل)

وتقول يسرا بحسب “مجلة طيران بلدنا” ان شقيقها عمرو لعب دور كبير في دعمها وتشجيعها، وتلفت الي أن من بين التخصصات التي تحملها فإنها تجد نفسها في الضيافة الجوية وتتمنى أن تعمل بشركة بدر للطيران، وتشير مجلة طيران بلدنا أن يسرا تحمل جنسيات ثلاثة دول وهي السودان، مصر وتركيا.

الخرطوم (كوش نيوز)