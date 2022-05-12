شاهد بالصور: السفير المصري في الخرطوم يغني مع سيف الجامعة.. (سوداني يا بلد احبابي)





امسية فاضت محبة لعلاقات الشعبين السوداني والمصري بمركز راشد دياب ستظل حية وباقية في ذاكرة وادي النيل .. السفير المصري في الخرطوم يغني مع سيف الجامعة رائعة الراحل سيد خليفة.. ( سوداني يا بلد احبابي في وجودك اريدك وغيابي).. والقنصل المصري في السودان يرتدي ال ( ع الله) ويعتمر العمامة حقتنا ومعها الشال المطرز ويحمل عصا يهش بها علي محبته لبلادنا..





والزميلة والاخت الصديقة اسماء الحسيني تتزيا بالثوب السوداني وعلي يديها ( الحناء)… كل افراد الوفد المصري يرتدون البلدي والثياب في ليلة سالت فيها مشاعر الناس جداول…في حب وادي النيل وتمجيد علاقات الشعبين السوداني والمصري…

مرحبا بالاشقاء في بلدهم مع الامنيات بالتواصل المفضي الي التكامل بين البلدين..

شكرا للحضور الاعلامي المميز الاساتذة جمال عنقرة،,، محمد جبارة، مجدي عبدالعزيز.. عاصم البلال الطيب… معتز احمد المصطفي… ولكل من تكمل لوحة المحبة…

محمد عبدالقادر