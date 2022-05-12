بالفيديو.. زميل الصحفية الراحلة ” شيرين أبو عاقلة” المصاب يروي تفاصيل “اللحظات الأخيرة” قبل مقتلها





تحدث الصحفي علي السمودي عن تفاصيل إطلاق النار عليه وعلى الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت جراء رصاصة في الرأس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، وذلك بعد إصابته.

وقال السمودي، الذي كان يعمل منتجا لشيرين، لـ”الأسوشيتدبرس”، إنهما كانا ضمن مجموعة من 7 صحفيين توجهوا لتغطية المداهمة صباح الأربعاء، مشيرا إلى أنهم كانوا جميعا يرتدون ملابس واقية تشير بوضوح إلى أنهم صحفيون، ومروا بجوار القوات الإسرائيلية حتى يراهم الجنود ويعرفون أنهم هناك.

وأضاف أن الطلقة الأولى أخطأتهم، ثم أصابته الثانية وقتلت الثالثة شيرين، مؤكدا أنه لم يكن هناك مسلحون أو مدنيون آخرون في المنطقة، إذ لم يتواجد سوى المراسلون والجيش.

وقال إن تلميح الجيش بإطلاق المسلحين الرصاص عليهم: “كذب بواح”.

ومن جانبه، قال البريغادير جنرال ران كوخاف، القائد العسكري الإسرائيلي، لإذاعة الجيش إن الصحفيين كانا يقفان إلى جانب مسلحين فلسطينيين.

وأضاف أن “المسلحين أشخاص غير محترفين، إرهابيون، كانوا يطلقون النار على قواتنا”.

وأشار إلى أن “الصحفيين الاثنين كانا مسلحين بكاميرات، ويقفان بالقرب من مسلحين فلسطينيين”، مضيفا أن “أشخاصا غير محترفين، وإرهابيين، وكانوا يطلقون النار على قواتنا، ومن المحتمل أن يكونوا أصابوا الصحفيين بدلا من ذلك”.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على عملية القتل قائلا: “وفقا للمعلومات التي جمعناها بالفعل، هناك احتمال كبير أن يكون فلسطينيون مسلحون كانوا يطلقون النار بعنف تسببوا في حادث قتل الصحفية المؤسف”.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن هناك مقاطع مسجلة لمسلحين فلسطينيين يتفاخرون بأنهم قتلوا جنديا، لكن لم يصب أي إسرائيلي في الحادث، ما يشير إلى أنهم أطلقوا النار على صحفيين.

صحيفة المرصد