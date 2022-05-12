الإرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة و سقوط أمطار خفيفة فى أجزاء متفرقة من ولاية جنوب كردفان





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة العظمى انخفاضاً طفيفاً وارتفاع درجات الحرارة الصغرى ارتفاعا طفيفاً ليشمل جميع أنحاء البلاد ، من المتوقع نشاط الرياح الشمالية الشرقية المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء واسعة من ولاية البحر الأحمر وشمال البلاد ، وسقوط أمطار خفيفة متفرقة فى أجزاء متفرقة من ولاية جنوب كردفان. وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحرار ي ، يمر الفاصل المداري شمال الدمازين ماراً بكوستي جنوب ، الأبيض شمال ، نيالا والجنينة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس فى كل من عطبرة ، شندي ، كسلا الدويم ، القضارف ، ود مدني ، الأبيض والفاشر . وتتعرض أبوحمد ، بورتسودان ، حلايب وشلاتين لأتربه مثاره ، فيما تنشط حركة الرياح فى وادي حلفا ، دنقلا ، كريمة ، الخرطوم وحلفا الجديدة ، وسيكون الطقس غائماً جزئياً في كل من سنار ، الجنينة ، كوستي ، أم البنين ، أبو نعامة ، نيالا ، النهود ، زالنجي ، الضعين وبابنوسة وستشهد رشاد ، لدمازين وكادوقلي رخات ليلية.

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