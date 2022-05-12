الجوازات السعودية: لا يسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة





أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي في حال كان المستفيد خارج السعودية.

وأفادت بأنه يشترط سريان صلاحية تأشيرة الخروج والعودة وهوية مقيم للدخول إلى السعودية، وفي حال انتهاء التأشيرة يتم الإسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة «تواصل» عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية.

وأكدت أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج السعودية إلكترونيا بعد سداد الرسوم عبر خدمة «سداد» من خلال منصة «أبشر» أو «مقيم» لصاحب العمل.

وكشفت «الجوازات» أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يوما)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار، وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام أو «عودة قبل»، فتحسب من تاريخ الإصدار.

صحيفة البيان