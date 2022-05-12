تحذيرات جديدة لمستخدمي (بنكك)





أطلق بنك الخرطوم تحذيرات لمستخدمي تطبيق بنكك.

وقال البنك مخاطباً مستخدمي تطبيق بنكك ” حفاظاً على سلامة وخصوصية حساباتكم، نرجو منكم توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة غير الجهات الرسمية لتطبيق بنكك”.

وأضاف “نحيطكم علماً بأنه ليس هنالك أي رابط أو موقع إلكتروني يمكنه معالجة أي إجراء يخص التطبيق.. كما نرجو منكم عدم مشاركة الرمز السري أو الهوية العالمية للأجهزة المتنقلة (IMEI) بتاتاً حتى مع الصفحات الرسمية للبنك”.

وأردف”البنك غير مسؤول عن أي تداولات تتم خارج القنوات الرسمية للتطبيق، ونؤكد لعملائنا الكرام أهمية ما سبق ذكره وضرورة توخي الحيطة”.

وتابع ” في حال أي معاملة مشبوهة، نرجو تبليغ البنك فوراً بالاتصال على مركز مباشر 1913 او 0156661000″.

صحيفة الصيحة