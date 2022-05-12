محمد هنيدي بـ”الشارقة القرائي للطفل”: أقدر آراء الأطفال و أرى فيها معيار نجاحي





تفاعل زوّار “مهرجان الشارقة القرائي للطفل” الذين توافدوا على مسرح إكسبو الشارقة مع الفنان المصري محمد هنيدي الذي عبَّر عن سعادته بتواجده في الشارقة ولقاء جمهوره وأكد أنهم العنصر الذي يعتمد عليه في قياس مدى نجاح أي عمل يقدمه.

و قال هنيدي في جلسة بعنوان “سوبر هنيدي” التي أقيمت خلال فعاليات النسخة الـ13 من المهرجان إن الضحك أجمل عندما يستخدم لإدخال السرور والسعادة إلى قلوب الآخرين .. مؤكداً أن عالم الكوميديا الموجهة للأطفال ممتع للغاية لكنه في الوقت نفسه يتطلب من الممثل أن يكون حذراً لتلبية ما يتطلبه عالم الأطفال من مادة ترسم البسمة على الوجوه وتتعامل مع براءتهم باحترام.

و أشار إلى أن سن الطفولة خطير ويحتاج إلى عناية فائقة و أن فتح المجال أمام الأطفال للتعبير عن أنفسهم يسهم في تشكيل شخصيتهم ويمنحهم الفرصة لعيش كل مرحلة من مراحل حياتهم بشكل سليم مؤكداً أنه يحترم الأطفال و يتعامل معهم بكل تقدير حتى أنه يرى فيهم مقياساً لنجاح أي عمل يقدمه وإن كان موجهاً للكبار.

وتفاعل الفنان الذي قدم العديد من الأعمال الأدبية للأطفال مع الزوّار الصغار الذين توافدوا لحضور الجلسة ولقاء نجمهم المفضل حيث استمع لآرائهم واستفساراتهم .

و عبر عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم بلقاء هنيدي مثمنين القيّم التي تقدمها أعماله الفنية و التي تجعلهم مطمئنين على أطفالهم عند متابعتها.

وحول عمله في أعمال الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال أشار هنيدي إلى أنه بدءاً من أعمال ديزني ومروراً بالأفلام والمسلسلات التي أداها بصوته يحرص على أن يخدم ثقافة الطفل ويقدم منتجاً يرتقي بفكر الصغار ومهاراتهم وأكد أن الفن رسالة ترسخ لدى الأطفال القيم والأخلاقيات.

البيان