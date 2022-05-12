(قرية البخيت) اليوم هي رمز لكل الأهالي السودانيين، ورمز لكل قضايا الريف





ولله إنهم لرجال رغم صغر سنهم، وتالله إن أهلهم لكرام ذوي فضل وعزة نفس وصبر على المكاره، فتجدهم أشداء حين البأس رحماء فيما بينهم، طيبين ودودين يقدرون الحياة لكنهم مؤمنين بقضاء الله وقدره في هذه الدنيا الفانية.



لقد ملأ الحزن النفوس، وامتزج بالغضب، ولكن القلوب مؤمنة بالله، ومن لهم غير الله في تلك البيئة القاسية، ومن بعد الله لهم تماسكهم وتآزرهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. لقد رأيت دموع الرجال الشامخين كالجبال، تنزل عزيزة على وجوههم التي لفحتها شمس الصحراء، وسمعت نحيب النساء وحزنهن الكبير على فلذات أكبادهن، وإخوانهن، أو أحفادهن، والنسوة هناك أَبِيَّات يخبرن الصبر جيدا، فهو لا يفارق حياتهن وهن مؤمنات بقضاء الله وقدره.

لقد اكتست (قرية البخيت) بالحزن وشعور بالفاجعة والمصاب الجلل، هي وجارتها الشقيقة القريبة (قرية المقل)، فبدتا على غير حالتهما وحزنت لحزنهما جميع قرى مروي والشمالية. و(البخيت) لها من اسمها الكثير، فمساحتها صغيرة ولكن (بختها) كبير بأبنائها،

بدت اليوم حزينة ولحزنها معنى نبيل، معنى رأيته بوضوح في المشهد المهيب عند ميدان واسع وسط القرية قرب المسجد، مشهد لقاء أهل البلد مع رجال الفزع الذين هبوا ذاهبين من قبل للبحث عن المفقودين في الصحراء، واليوم هبوا ليستوثقوا من الخبر الحزين، وجاءوا بالخبر أو جاء الخبر قبلهم، وقف الجميع مصطفين في قوسين شبه دائريين متقابلين من الرجال، قرأوا الفاتحة ورفعوا الأيادي بالدعاء،

ثم تحرك شباب الفزع معزين صفوف أهل القرية، حركة دائرية ترى فيها رجال وفتية غطى غبار الصحراء جميع أجسادهم، لا مصافحة بالأيدي فالجمع كثير بل كانت هناك مصافحة تامة بالقلوب والعقول والأرواح ودموع حزن الرجال. كان شباب الفزع هم أهل همة ومروءة وبذل ونخوة من جميع القرى هناك. كانوا يقولون للجميع: لقد مات أبناؤنا كرجال شرفاء، وجوههم نحو القبلة ووصاياهم مكتوبة، ماتوا بلا جزع ولا هلع كما تحكي الوصايا المكتوبة، ماتوا كفرسان شجعان، والموت مصيبة وابتلاء، لكنه هنا موت جليل راض ومشهود كذلك. ألم أقل لكم أنهم رجال رغم صغر سنهم ! فرأيت (قرية البخيت) كما لم أرها من قبل، قرية مشدودة بعرى وروابط وثيقة بين الناس من شايقية وعرب، وهم أهل وتجمعهم مصاهرة وجيرة، فكان هذا معنى عظيم واضح ومتكشف وسط كل ذلك الحزن للفقد الذي لا يعوض.

(قرية البخيت) اليوم هي رمز لكل الأهالي السودانيين، ورمز لكل قضايا الريف السوداني في عمومه، لكنها كذلك رمز مخصوص لريف إقليم الشمال وقضاياه في الأمن والتنمية، فشباب قرية البخيت اليوم مثال لكل فئات مهنة المعدنين الأهليين السودانيين. أولئك السودانيون الذين يبحثون عن لقمة الرزق الحلال في أصعب البيئات والظروف.

هذا الرمز يشير لاتجاه واضح، مكتوب على لافتته عبارات: “يجب أن تعود هذه الدولة قوية بكل أجهزتها، يجب أن تخدم شعبها وتحمي أبناءها، ويجب أن تتحسن الأوضاع من أجل مستقبل أبناء السودان جميعهم، ويجب وبشكل عاجل أن تنبسط هيبة الدولة ورقابتها وسيادتها على كل أرض السودان” وهذه مهمة جماعية وواجب لجميع السودانيين ولا تخص شخص بعينه، والواجب فيها أهم من الحق، وإن استدعى الواجب فعل أي شيء فسيكون بلا تراجع ولا تردد ومهما كان الثمن.

الفقد جلل والمصاب عظيم، ولا نقول إلا ما يرضي الله ورسوله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، ولأهلهم وذويهم وأمهاتهم وآبائهم الصبر وحسن العزاء.

“كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ”

وإنا لله وإنا إليع راجعون.

هشام الشواني