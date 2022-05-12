دكتور عنتر حسن: مدمن الايس تجده عادة يبحلق في النظر اليك وفمه مفتوح





مصيبة بين الشباب

مخدر (الايس) كما يعرف في السودان أو (الكريستال) أو (الشبو) كما يعرف في بعض الدول العربية، اخطر نفق في عالم المخدرات وسط الشباب هذه الأيام .. مخدر تفوق مخاطره جميع أصناف المواد المخدّرة مثل البنقو و الهيروين وغيرها .. وشكله شكل بلورات الثلج .. وهذا المخدر هو السبب الاساسي في جرائم النهب والقتل والاغتصاب والانتحار؛ ومدمنه يستطيع أن ينفذ ابشع الجرائم وحالات مأساوية حتي داخل اسرته .. ويفعل الشاب اي شئ بعد ادمانه للحصول عليه مهما كانت الوسائل والعواقب ..

ومظهر مدمن الايس تجده عادة يبحلق في النظر اليك وفمه مفتوح، ويتحول من شاب في العشرينات إلى عجوز في السبعينات.. ومخدر الايس هو (الميثا أمفيتامين) وهي منشطات شديدة التأثير وسريعة الإدمان، وتسبب حالة من الهلوسة السمعية والبصرية، وتدمر القلب وانفجار شرايين المخ والجلطات وتشوهات كبيرة في الوجه، إضافة إلى الشيخوخة المبكرة، وتساقط الأسنان، وفقدان جزئي للذاكرة وتضعف المناعة، بالإضافة إلى انفصام الشخصية. فالحذر الحذر من هذا الخطر المنتشر هذه الأيام وسط الشباب.

دكتور

عنتر حسن