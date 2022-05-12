بالصورة .. “وشم” على “ساعد” بطلة مسلسل سكة ضياع يثير التساؤلات في أوساط رواد التواصل





أثار “وشم” على “ساعد” بطلة مسلسل سكة ضياع، الممثلة السودانية روبي كمال، التساؤلات في أوساط رواد التواصل، وفق ما نقل محرر (كوش نيوز).

ونشرت “روبي” والتي كانت تؤدي دور الشخصية (رشا) بالمسلسل و هي محبوبة البطل أحمد الجقر (عبادي)، عدة صور لها، تعمدت في إحداها إظهار وشم على ساعد يدها.

وفسره البعض بمعنى (إيمان او مؤمنة)، فيما تحدث البعض عن تحريم الوشم، وأعاب عليها هذا التصرف الذي لايليق بها كمسلمة. ونصحها أحدهم بقوله: (هذا الوشم سيسقطك من عيون معجيبن كثر).

الخرطوم: (كوش نيوز)