شاهد بالفيديو.. طبيب سوداني نائب أخصائي يعمل في “الحفريات” بالسعودية يثير الجدل على منصات التواصل





أثار مقطع فيديو متداو، لطبيب سوداني (نائب أخصائي) يعمل في “الحفريات” بالسعودية الجدل على منصات التواصل، حول لجوئه مضطراً إلى هذا العمل رغم مؤهلاته.

ووثق مقطع فيديو على موقع التواصل تيك توك لطبيب سوداني تخرج بامتياز، اجبرته الظروف المعيشية للاغتراب بالسعودية والعمل في الحفريات.



وعرّف الطبيب السوداني نفسه لمصور الفيديو بأنه: أحمد الصديق أحمد، حاصل على بكالريوس من كلية الطب والعلوم الصحية،وهو نائب أخصائي حاليا، معه جميع هذه الشهادات المعتمدة، إلا أنه اضطر للعمل في الحفريات، بعد أن لم يجد فرصة في مجاله.

الخرطوم: (كوش نيوز)