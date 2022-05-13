خطر جدًا.. الأمن السيبراني يصدر تحذير أمني بشأن تحديث أصدرته جوجل





أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أمس الخميس، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة، بخصوص تحديثٍ أصدرته “جوجل”؛ لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows، Mac، Linux.

وأوضح المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن جوجل أصدرت تحديثًا لمعالجة الثغرات، يمكن معرفتها من خلال هذا الرابط:



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وبيّن المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

المرصد