شاهد بالفيديو: إيمان لندن تظهر بفستان فاضح ومحذق يكشف كل مفاتنها وتشعل السوشيال ميديا برقصتها المثيرة مع الدولي





بعد عودتها للسودان لإحياء حفلات عيد الفطر المبارك ظهرت المطربة ايمان لندن رفقة محمد بشير الدولي وهما يقدمان وصلة رقص مثيرة خلال إحدى الحفلات التي كان يحييها الدولي.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد إشتعلت منصات التواصل عقب تداول الفيديو الذي أحدث ضجة واسعة بعد مشاهدته من قبل الكثيرون.

إيمان لندن واجهت عدد من الإنتقادات فيما يتعلق بطريقة رقصها المثيرة وفستانها المحذق الذي أظهر مفاتن جسدها خلال فاصل الرقص حيث كتب أحد المعلقين ” الرقيص بقي مربوط بالغناء”.

الخرطوم:(كوش نيوز)