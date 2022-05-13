شاهد بالفيديو.. نجم تيك توك “رشدي الجلابي” يعود إلى حياة البادية مفاجئاً متابعيه على “ظهر جمل”





فاجأ نجم تيك توك المؤثر “رشدي الجلابي” متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، ممتطياً “ظهر جمل” بغرب خزان جبل اولياء جنوبي الخرطوم.

وحصد المقطع الذي عاد به إلى حياة البادية، مئات التعليقات الطريفة والساخرة. وكان الجلابي قد شغل مواقع التواصل الاجتماعي ببساطته وظهوره لأول مرة كبائع متجول يعرض بضاعته من الملح والكاسترد على “درداقة” بسوق قريته بريفي تمبول.



وبعد زيارةٰ له للعاصمة الخرطوم بدأ مشواره كمؤثر سوداني في مواقع التواصل الاجتماعي بعبارته الشهيرة (ما راجع ما راجع عشرة مرات إلا ومعي توسان)، وعاد مؤخراً راجلاً إلى قريته بلاتوسان.

الخرطوم: (كوش نيوز)